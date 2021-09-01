近期美國公債殖利率出現回落，債券基金市場重新獲得資金青睞，目前全球高收益債券握有三優勢：利差維持低檔、體質轉強，市場潛在需求高，預計高收益債券基金未來可望持續吸引買盤進駐。

瀚亞投資建議，有現金流需求或偏好收益型商品的投資人，可趁機布局高收益債券基金。

瀚亞投資指出，全球經濟持續復甦，基本面健康，加上多數主要央行仍維持寬鬆政策，提供高收益債券市場良好的孳息環境。而目前高收益債券市場更是具備「天時、地利、人和」等條件，因此目前是投資高收益債券的好時機。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭分析，在「天時」部分，由於全球金融市場依舊維持寬鬆環境，有利於債券利差維持低檔，債券價格有撐；「地利」則是看好高收益債券企業體質來到近10年最好的狀態，違約率走低也將使得信用壓力降低；至於「人和」部分，留意到全球保險公司對高收益債券需求穩定攀升，目前持有金額達2,400億美元，為史上最高，同時預計未來5年可望增加1,200億美元，擁有穩健的買盤。

周曉蘭表示，觀察過去幾個月，高收益債券市場只要遇到修正回檔，就會出現買盤介入，舉例來說先前Delta病毒疫情升溫，市場略為動盪，但投資人新增持高收債與BBB級債券金額卻增加，顯示市場對收益型商品仍有極高的需求。

周曉蘭指出，面對近期波動較大的投資環境，整體基金操作配置宜採較中性的策略，並持有墮落天使（Fallen Angel）及明日之星（Rising Star）具升評潛力之標的，看好評等回升時的利差收斂契機。

相對於美國聯準會對縮表開始暖身，歐元區ECB仍持續購債，溫和的態度和寬鬆利率環境，將使歐高收有所表現。因此，在基金挑選上，建議可選擇涵蓋不同市場的全球高收益債券基金，以參與不同地區的投資機會，並且分散風險。

(時報資訊)