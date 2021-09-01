【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數215.38點，漲1.36點；總計421家漲、207家跌、74家持平；委買6460547張、委賣3900087張；總成交值379.34億元。

(時報資訊)

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