【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17446.26點，跌44.03點；總計562家漲、286家跌、116家持平；委買25503842張、委賣16947107張；總成交值1275.29億元。

(時報資訊)

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