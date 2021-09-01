【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開7天期100億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%不變；今另有500億元逆回購到期，單日淨回籠400億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸金融

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