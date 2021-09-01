Ford在去年7月發表睽違25年後重返車壇的越野車系Bronco，一推出便吸引眾車迷目光，雖然當時正值新冠疫情肆虐北美，滿滿的訂單仍使其順利於年底投產。正式上市後的熱度更是一路攀升，最近美國Ford官網已經暫停的Bronco的線上預訂，具外媒報導，原因就是賣太好！

Ford Bronco在過去僅有三門車型，這回捲土重來為了實用性，另外推出五門車型，雖然採用與Kuga相同的C2底盤，但仍延續原先的「野性」，擁有極強悍的越野性能。不過無論是三門或五門車型，都因為訂單過多而暫停了線上預訂，這也是因為Bronco提供了多樣的客製化選配，導致消費者大多想要訂製而非選擇現車，因此外媒也指出，雖然暫停線上預訂，但其實消費者還是可以直接到經銷商挑選現有庫存。

近年來類似Ford Bronco的個性化越野車相當熱門，除了Bronco之外，Suzuki Jimny與Land Rover Defender兩者均是如此，巧的是三者都是在多年未推出新車型的情況下，推出了大改款後一炮而紅。其中Suzuki Jimny全球熱銷，國內只在2019年賣了半年左右就停止接單，至今已過一年半還未消化完畢，甚至出現二手車價比新車還高的景象；而Land Rover Defender無論是長軸或短軸車型都在上市前就將當年配額售完，儘管沒停售，但下訂至少得等一年才有機會交車。

(時報資訊)