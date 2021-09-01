平靜的第三季。大型壽險公司已確定9月維持既有宣告利率，暫不調整宣告利率，整個第三季在傳統壽險保單上，利率幾乎沒有變化，主要是目前利率依舊相對低檔，保險局亦密切關注壽險公司是否用高利「吸金」，再加上多家公司主推投資型保單，所以利變壽險7到9月相當「和平」。

9月目前僅三商美邦人壽表示，會調降新台幣利變保單宣告利率5個基本點（1基本點等於0.01個百分點），調降後區間約在1.2~1.55％之間。

其餘如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、全球人壽及遠雄人壽都決定9月宣告利率「不動」，主流美元保單維持7月以來的水準，即理財型宣告利率最高2.7～3％，保障型則最高3.1～3.3％。

新台幣利變保單則多在2％以下，少數公司在2~2.05％，大型壽險的新台幣理財型利變壽險宣告利率甚至降到1.45％，主要是新台幣去化不易，國內利率維持低檔，如保單分紅利率從2020年4月降到0.81％的史上新低後，即將滿18個月，若中央銀行理監事9月仍維持利率不動，則此超低利率會邁向21個月的史上超長超低利率。

新台幣利變壽險沒賣相，美元利變壽險也因保險局緊盯，若壽險公司躉繳美元利變保單銷量極高，就會檢視是否用高宣告利率或高佣金來吸收保費，保險合約服務邊際利潤（CSM）是否為負數，若保單賠錢賣，就會要求壽險公司提檢討報告及改善方案，所以壽險公司目前都「乖乖」以符合市場利率方式宣告。

再者是接軌IFRS17時間越來越逼近，賣太多具儲蓄性質或相對較高利率的傳統壽險保單，就會有增提準備金的壓力，所以不少公司轉為主推投資型保單，如國壽、富壽、台壽、三商壽等，中壽及新壽亦表示會加強投資型保單的占比。

三大因素造成今年前7月利變壽險新契約保費僅1,685億元，較去年同期衰退近38％，少賣了逾千億元。

(時報資訊)

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