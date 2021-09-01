因亞洲疫情再起導致供應鏈受阻，使日本8月製造業活動擴張速度趨緩，海外訂單則出現7個月以來首度萎縮。

日本au Jibun銀行的8月份製造業採購經理人指數（PMI）終值經季調後由7月的53.0降至52.7，略高於初值的52.4。

IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，東南亞新冠病毒感染人數急速攀升，是日本製造商面臨需求放緩的關鍵原因之一。疫情限制措施以及原物料短缺以致於供應鏈問題惡化，仍是影響生產與訂單的阻力。

該份PMI調查顯示，整體新訂單指數創今年1月以來最緩慢擴張，新出口訂單則呈現年初以來首見衰退。

(時報資訊)