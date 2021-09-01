【時報-台北電】9月首個交易日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3543.87點，近開平；深成指報14336.07點，漲0.05%；創指報3214.17點，也在平盤附近。
鋼鐵股開盤強勢，包鋼股份連2漲停板，鄂爾多斯、本鋼板材、華菱鋼鐵、馬鋼股份等跟漲。煤炭股拉升，山煤國際漲超7%，山西焦煤、淮北礦業、陝西煤業、晉控煤業等跟漲。稀土永磁板塊繼續走強，包鋼股份一字板，北方稀土、銀河磁體、閩東電力、廈門鎢業、五礦稀土等衝高。
第三代半導體板塊走弱，易事特跌超15%，斯達半島、三安光電、立昂微、華特氣體、士蘭微等跟跌。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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