【時報-台北電】9月首個交易日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3543.87點，近開平；深成指報14336.07點，漲0.05%；創指報3214.17點，也在平盤附近。

鋼鐵股開盤強勢，包鋼股份連2漲停板，鄂爾多斯、本鋼板材、華菱鋼鐵、馬鋼股份等跟漲。煤炭股拉升，山煤國際漲超7%，山西焦煤、淮北礦業、陝西煤業、晉控煤業等跟漲。稀土永磁板塊繼續走強，包鋼股份一字板，北方稀土、銀河磁體、閩東電力、廈門鎢業、五礦稀土等衝高。

第三代半導體板塊走弱，易事特跌超15%，斯達半島、三安光電、立昂微、華特氣體、士蘭微等跟跌。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#大陸股市 #鋼鐵股

主要市場指數

紐約道瓊
35368.15 +7.42(0.02%)
21:36
S&P500
4528.77 +6.09(0.13%)
21:36
Nasdaq
15323.94 +64.70(0.42%)
21:36
費半指數
3423.36 +5.64(0.17%)
21:36
日經225
28451.02 +361.48(1.29%)
14:15
南韓KOSPI
3207.02 +7.75(0.24%)
17:01
香港恆生
26028.29 +149.30(0.58%)
16:08
上證指數
3567.10 +23.16(0.65%)
15:00
深圳成指
14314.09 -14.30(0.10%)
16:29
英國FTSE
7149.60 +29.90(0.42%)
21:21
法國CAC
6744.68 +64.50(0.97%)
21:21
德國DAX
15808.83 -26.26(0.17%)
21:21

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