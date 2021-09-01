【時報-台北電】2021世界5G大會，大陸工業和信息化部部長肖亞慶透露，目前已開通建設5G基站99.3萬個，覆蓋所有地級市、95%以上的縣區和35%的鄉鎮，5G終端手機連接數超過3.92億戶。全國5G應用案例超過1萬多個，覆蓋鋼鐵、電力、礦山等22個國民經濟的重要行業和有關領域，成為引領高質量發展的新引擎。

本屆5G大會還將推出5G十大應用案例，以成功的應用案例展現5G深耕行業，以科技成果落地實踐凸顯科技創新賦能社會進步，助力推動5G示範應用場景的複制與推廣。（編輯整理：張嘉倚）

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