台積電日前才傳出要調漲晶圓代工價格，先進製程漲10%、成熟製程漲20%，沒想到昨（31日）再被媒體披露，台積電將與其供應商進行明年（2022年）降價15%的談判，透過雙管齊下的方式提升獲利與毛利率。消息一出引起網友們熱議，有人反虧，「看來先進製程真的太貴」、「明顯受不了成本支出太高」。

綜合媒體報導，台積電漲價消息曝光不到一周，再有消息人士透露，台積電預計在第四季向上游設備與材料供應商針對明年的價格談判降價15%，即透過提升售價、降低成本的方式拉抬企業獲利與營收。

中央社報導，台積電雖不回應市場傳聞，但法人則認為，台積電過去都會找辦法降低成本，除非是獨家供應商，否則台積電會選擇以調整比重的方式降低成本，另外，台灣供應商的報價比國外低，預期台積電此舉反而為本土供應商創造更多機會。

消息一出引起PTT網友們熱議，不少人看好台積電股價有望向上攻堅，「要是真的，現在就是起漲點了啦」、「679梯的要變成山腰了」、「我終於要解套了嗎？QQ」、「不發飆把GG當塑膠，上下游都開始電」、「讓利積終於不讓了」、「學庫克嗎？這手法跟蘋果一個樣」、「主因應該是先進製程晶圓廠真的太貴了，100億美金起跳，GG覺得花那麼多錢，也要賺最多才對。」、「所以資本支出的壓力真的很大XDD」。

此外，有網友提出質疑，認為要設備商降價並非易事，「來不及了吧，股價已沒救」、「這樣做代表亞利桑那設廠真的很貴」、「ASML是獨佔事業怎麼可能降，降的是台灣設備廠商」、「怎麼可能說降就降，有人可以取代ASML嗎？」、「已反應啦，現在台股沒人玩有差嗎？」、「整條供應鏈剩設備廠能動，想也知道是砍台灣廠商」、「要變台灣蘋果，壓榨供應商了」、「不信股價還有救」。

台積電昨股價再出現尾盤急拉的走勢，最後一盤有超過2.5萬張買單搶進，終場台積電收在最高價614元，上漲9元，連續7個交易日收紅。今（1日）台積電以614元開出，但隨即出現賣壓，截至上午9點05分，台積電暫報612元，下跌2元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意