【時報記者任珮云台北報導】第一金(2892)第二季的放款、NIM以及手續費收入都呈現成長擴張，其中放款年增為9%，主要受惠於中小企業；而NIM的擴張則受惠於外幣利差；手續費收入則有9%的季增。整體上半年稅後純益109.13億元、年增24.5%，每股盈餘(EPS)為0.85元；除銀行子公司累積獲利年成長11.9%外，受惠台股的大波段行情，證券、人壽、投信、AMC等子公司稅後獲利亦同步成長，非銀行的獲利貢獻達到高點。

子公司第一銀行H1放款年成長達9.3%，特別是來自製造業資金需求，服務業雖受創較重，但整體中小企業放款年成長仍達12.2%。房貸(2.8%)與手續費收入(3.7%)均維持溫和成長，理財手收亦較去年同期增加9.0%，另外在資產品質方面，歷經去年歐美市場疫情肆虐導致的不良放款，今年幾乎已清理完畢，截至第二季底，一銀逾期放款比率為0.2%，已回復2016年的超低水位，覆蓋率也達595.90%的4年新高，顯示現階段銀行資產品質相對良好。

展望H2，第一金以淨利息收益全年成長10％為目標、手續費收入則預計成長6~7％、金融市場操作因受到台美利差縮減，收益有減少趨勢，因此市場表現就沒有過去那麼亮眼，不過在淨提存的部分，全年將較去年減少三至四成，有助於獲利動能。

第一銀行也將於9月底開辦高資產財管，目前銀行往來具規模中小企業近萬家，且多與銀行往來長達二、三十年，這些族群將成為一銀鎖定的高資產客戶核心客群，一銀期望2022年底財管2.0能達到160位客戶目標。

(時報資訊)

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