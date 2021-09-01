【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4680元，較前一交易日貶值0.01分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月1日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4680元，1歐元對人民幣7.6377元，100日元對人民幣5.8798元，1港元對人民幣0.83170元，1英鎊對人民幣8.8960元，1澳大利亞元對人民幣4.7333元，1新西蘭元對人民幣4.5591元，1新加坡元對人民幣4.8106元，1瑞士法郎對人民幣7.0658元，1加拿大元對人民幣5.1272元，人民幣1元對0.64230馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.3353俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2455南非蘭特，人民幣1元對179.28韓元，人民幣1元對0.56789阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.57989沙特里亞爾，人民幣1元對45.6791匈牙利福林，人民幣1元對0.59223波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9736丹麥克朗，人民幣1元對1.3331瑞典克朗，人民幣1元對1.3435挪威克朗，人民幣1元對1.28571土耳其里拉，人民幣1元對3.1034墨西哥比索，人民幣1元對4.9858泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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