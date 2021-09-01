【時報記者張漢綺台北報導】高階顯卡及IC缺料影響客戶拉貨，曜越(3540)前7月合併營收為28.14億元，年減3.93%，曜越表示，下半年營運還是要看顯卡供給狀況，公司也發布全新艾坦Divider 500 TG強化玻璃中直立式機殼系列新產品，希望能為營運增添動能。

儘管遠距生活及宅經濟需求延續，但顯卡及IC缺料問題干擾出貨，曜越上半年稅後盈餘為2.07億元，年增37.09%，每股盈餘為3.22元；累計前7月合併營收為28.14億元，年減3.93%。

曜越發布全新艾坦Divider 500 TG強化玻璃中直立式機殼系列黑色與雪白兩款色，該系列共有兩種版本，分別是TG ARGB主機板連動版，以及TG Air進氣版，曜越表示，艾坦Divider 500 ATX中直立式機殼設計時尚前衛，TG ARGB版本採用透亮的四面3mm厚強化玻璃，分別位在機殼正面、上方、左側和右側，TG Air版本則是左右側搭配兩面3mm厚強化玻璃，透亮的全玻璃模式可以讓玩家充分地展示機殼內的所有組件。

再者，艾坦Divider 500具備優異的內部擴充，可容納CPU塔式散熱器達170mm(兩面強化玻璃)、支持長390mm(不含水冷排)高階顯卡直立與橫放擺放、電源供應器220mm的安裝空間 (不含HDD插槽)、全部兩顆3.5吋HDD搭配五顆2.5吋SSD或全部七顆2.5吋SSD。系統散熱上，艾坦Divider 500系列機殼前方可安裝最多三顆140mm風扇，可另外選擇安裝兩顆140mm風扇在上方或兩顆120mm風扇在主機板側邊，一體式CPU水冷散熱器也適用於此機殼。

曜越今年也持續拓展銷售管道，曜越表示，「蝦皮購物」正式成立「Thermaltake曜越品牌旗艦店」，店內包涵TT PREMIUM、Thermaltake和Ttesports三大產品線，讓消費者有更便捷、迅速的購買通路與服務，並持續建立全球線上、電商市場及線下渠道，打響品牌知名度。

(時報資訊)

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