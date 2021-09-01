【時報-台北電】美股昨夜受經濟數據不佳影響，四大指數全面收低，惟8月月線齊紅，而今早美股期指走高，日股跟漲、韓股下跌；台股8月波濤洶湧，最高17643.97、最低16248.08，上下震盪逾1395點，昨8月最終回倚靠外資連3買以及台積電甩尾助攻，終場延續連7日收高、為17490.29點，月線翻紅，然今早跟隨美股昨夜疲弱走勢，三大期指悉數開低，9月台指期開盤跌47點、為17408點，，隨後大盤開低26.49點、為17463.8點。台積電(2330)開平614元後翻黑、矽力-KY(6415)開高在4,155元、大立光(3008)開平2,680元、鴻海(2317)開平為111元、聯發科(2454)開高在917元、聯電(2303)開低為62.8元。在電子權值主帥偏空之下，盤面由航運、鋼鐵等傳產類股領軍抗跌。

周二美股受經濟數據不佳影響回軟，四大指數全面收低，道指跌39.11點，或0.11%，收35,360.73點；那指跌6.66點，或0.04%，收15,259.24點；標普500指數跌6.11點，或0.13%，收4,522.68點；費半指數跌28.7點，或0.83%，收3,417.7點。個股方面，蘋果跌0.84%、富國銀行跌5.6%、Zoom跌16.69%、莫德納漲1.62%、輝瑞跌1.48%、亞馬遜漲1.44%、Nike跌1.98%、沃爾格林聯合博姿漲4.36%、英特爾漲0.22%、美光漲0.74%；台積電ADR漲0.02%、日月光ADR跌0.75%、聯電ADR漲0.18%、中華電信ADR漲1.74%。累計8月，道指漲1.32%、標普500指數漲2.96%、那指漲3.79%、費半指數漲1.35%。

台股周二受短線漲多及MSCI調降權重生效影響，整場震盪劇烈，17200關一度告急，所幸外資持續擴大買超力挺，加上午後台積電回神站穩600關，並引領權值軍團跌勢收斂，拉抬大盤甩尾重登季線，終場收漲93.77點、為17490.29點；籌碼面，外資買超250.5022億元，投信買超0.4066億元，自營商買超13.1596億元，三大法人買超264.06億元。累計8月，大盤上漲242.88點、櫃買市場跌3.37點；籌碼面，外資買超79.3831億元，投信買超62.0202億元，自營商賣超134.3695億元，三大法人買超7.03億元。

分析師指出，大盤呈現外資加碼的反彈格局，權值股強於中小型股，但外資再大幅度加碼的空間有限，後續中小型股股價能否跟上、主流族群能否出面領漲將是關鍵，雖然回到大行情難度較高，但8月營收公布後，IC設計、航運類股若能續繳佳績，盤整後仍有表現機會。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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