【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17463.80點，跌26.49點；總計323家漲、293家跌、192家持平；委買3895899張、委賣1758282張；總成交值57.22億元。

(時報資訊)

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