時報-商情早報

1.消費者信心指數低，支撐周二紐約期金收高。

2.08/31TRJ-CRB下跌1.35，為218.17。

3.CBOT：9月黃豆粉跌1.20美元，每公噸為346.40美元。

4.NYCE：10月棉花跌1.70美分，每磅為93.91美分。

5.NYMEX：10月輕質原油跌0.71美元，每桶為68.50美元。

6.西德州原油下跌0.85美元，每桶為68.43美元。

7.08/31SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.20美分。

8.08/31BDI運費指數為4132.00。

9.LME：08/31期銅收9520.00美元/公噸，漲110.00美元。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)31日收盤均價2.77美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-消費者信心指數低，支撐周二紐約期金收高；因美國消費者信心指數不如預期，跌至近6個月低點，提振黃金避險需求，支撐期金價格收高，另外鈀金累計月跌幅約7%，為7個月以來最大月跌幅；周二(8/31)收盤報價，12月黃金漲5.9美元，報每盎司1818.1美元，12月白銀約持平，10月白金漲12美元，12月鈀金跌8.1美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂，期鋁漲逾10年高點；因全球最大鋁生產國中國，對鋁和氧化鋁生產中心廣西地區政府加劇能源限制，鋁冶煉廠面臨更嚴格的電力管制，加劇了供應上的擔憂，致周二鋁價上漲，升至逾10年高點。終場周二(8/31)期鋁上漲68.5美元；期錫上漲307美元；期鎳上漲536美元；期鋅上漲1.5美元；期銅上漲110美元；期鉛下跌39.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-需求疑慮，周二美國原油期貨回跌1%；受到颶風艾達導致美國墨西哥灣沿岸煉廠關閉，引發投資人擔心停電及洪水災害，將同步削減煉油廠的原油需求，令終場油價回跌；然而，石油輸出國組織(OPEC)及盟國組成的(OPEC+)，是否進一步推動增產也存在變數，故限制了油價跌幅；美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌0.71美元，跌幅1%，報68.50美元/桶；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.42美元，跌幅0.6%，報72.99美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價回落，周二BDI指數下跌2.4%；受到海岬型船與巴拿馬型船運價，合計減少近2900美元的影響，使得終場波羅的海乾散貨BDI指數下跌2.4%；然而受惠於全球航運限制等因素，綜觀8月BDI指數仍上漲了25.5%；其中最新報價BDI指數下跌103點，收4132點，跌幅2.4%；BCI指數下跌243點，收5919點，跌幅3.9%；BPI指數下跌93點，收作3781點，跌幅2.4%；BSI指數上漲7點，收作3477點，漲幅0.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-逢低買進，周二日本天然橡膠期貨低點反彈，由於大阪橡膠連4交易日走低，並跌近10月低點後，吸引低接買盤，推助期膠止跌回升，而上海期膠則續跌，因工廠活動擴張速度趨緩，以及服務業活動縮減，其中大阪OSE交易所指標2期貨漲0.34%，報每公斤206.9日圓；新加坡SICOM-RSS3 9月期貨跌0.11%，報每公斤185.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.3%，收於每噸12865元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨全收黑，其中大豆期貨觸及數周以來的最低價，因停電和颶風艾達對出口設施造成的破壞，引發運輸可能會延長中斷的擔憂；玉米跌並創下 7 月 12 日以來的最低價格；小麥跌且創下 8 月以來的最低價，終場9月大豆跌6美分，報1298.75美分， 9月玉米跌6.25美分，報534美分，9月小麥跌2美分，報706.75美分。 (倪淑茹整理)

7.棉花期貨-颶風威脅減弱，周二紐約棉花期貨續跌；因艾達颶風帶來豪雨，並為對美國主要棉花種植德克薩斯州造成太大影響，且上周棉花作物狀況良好，致賣壓持續出籠，期棉持續走低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌1.8%，報每磅93.91美分，12月棉花期貨跌1.8%，收盤每磅92.53美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周二記憶體現貨市場報價持續走弱，適逢月底買氣清淡，顆粒價格表現疲軟，賣價普遍較低，市場觀望態度較顯濃厚，購買力道不足，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.43%，報4.151美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.84%，報2.835美元；快閃記憶體部份，動能疲軟，需求有所下降，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.04%，報價為2.477美元；32Gb MLC持平，報價為2.061美元。(呂方維整理)

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