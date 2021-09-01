31日台股急拉尾盤，一鼓作氣躍過季線，連續七個交易日收漲，反彈走勢迅猛，這波有逢低承接的投資人可說是大獲全勝，特別是台股主動式基金發揮選股優勢，紛紛繳出超越大盤漲幅表現。法人指出，大盤站上季線顯示台股多頭格局延續，加上評價面仍在偏低位置，提供很好的下檔支撐力道，未來伴隨資金信心加溫，創高行贏可期，現階段逢回增持台股主動式基金是很好的投資策略。

元大投信台股團隊表示，這次台股修正反彈的節奏，再度重演跌深就是最大的利多，特別是從評價面區間來看，八月中的低點甚至殺破近兩年平均本益比的負兩倍標準差，也就是說市場短線已經過度悲觀，就算短線大漲逾千點後，大盤本益比也只有15.9倍，遠低於近兩年平均18.9倍，對比台股企業獲利動能呈現上修，如此的評價低估確實提供相對具優勢的進場機會點，已有很多投資人積極逢低買進優質台股資產，伴隨台股七連漲，追求超額報酬的台股主動式基金表現十分突出，可說是大獲全勝。

統計這波台股反彈走勢，截至31日大盤七個交易日上漲7%，而台股主動式基金的漲幅更亮眼，以國內台股主動式基金管理規模最大的元大投信來看，近期主推的「五小福」台股系列基金，其中元大卓越基金上漲8.8%、元大經貿基金上漲8.7%、元大2001基金上漲8.3%、元大高科技基金上漲8.1%，都更勝大盤一籌，展現元大投信台股團隊主動操盤實力。

元大投信台股團隊指出，全球下半年進入消費性電子新品備貨旺季，台股企業營運狀況持續向上，現階段台股投資絕對是資產配置重要一環，觀察台股反彈氣勢強勁，也反映市場資金對於台股依舊十分青睞，雖然指數上攻前高可能面對獲利了結壓，不排除盤勢可能轉為震盪，但這時更要把握機會增持台股主動式基金資產，透過主動選股汰弱留強，參與台股行情。

法人建議，近期市場焦點持續圍繞於美國聯準會政策動向，預期在9月FOMC會議前，消息面可能主導盤勢，不過台股強勁的基本面可望持續帶來支撐，中長期可望續走多頭行情。近期可以挑選在此波反彈走勢中，表現強勁的台股主動式基金，代表其選股策略確實掌握主流，深具第三季行情上漲潛力，適合逢回適時布局，增加台股資產投資表現。

(時報資訊)