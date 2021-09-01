【時報-台北電】供應斷鏈威脅嚴峻，製造業生產成長放緩，8月份IHS Markit臺灣製造業採購經理人指數(PMI)從上月59.7微跌至58.5，反映製造業景氣進一步暢旺，但擴張速度卻是去年11月以來的第二低點，僅高於6月份數值。

IHS Markit副總監Annabel Fiddes表示，由於供應斷鏈的威脅轉趨嚴峻，加上疫情在多個地區重燃，因此臺灣製造商8月份產量和新增工作量的擴張速度，皆有放緩。

通膨自上月有回落跡象，但投入成本和出廠價格卻因缺料而再度急升，即便積壓工作量，也以接近歷來最高的速度推升。此外，企業為應對供應商交期延宕、原物料價格進一步升等情況，遂積極擴充採購規模，以建立備用庫存。

儘管臺灣本土的疫情已然受控，但關鍵在於全球感染率必須降溫，特別是要遏止Delta種毒株的來襲；這樣，供應鏈才能回復正常，而產能壓力也可獲得舒解；惟在此之前，企業很可能要在沉重的壓力下處理客戶需求，而經營成本也雞免進一步攀升。

雖然臺灣製造商的樂觀度雖略低於上月，但對明年的產量前景依然非常看好。企業普遍憧憬，當疫情受控，全球經濟便會好轉，並且預期對新產品和廠房作出投資。（編輯整理：張嘉倚）

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