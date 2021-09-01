【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210831)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
友達(2409) 彩晶(6116) 臺企銀(2834) 緯創(3231) 新興(2605)
益航(2601) 正隆(1904) 萬潤(6187) 系統電(5309) 高端疫苗(6547)
富采(3714) 聚和(6509)
2.連續賣超四日的股票：
金居(8358) 鈊象(3293) 振曜(6143) 智原(3035) 敦泰(3545)
先進光(3362)
3.連續賣超三日的股票：
精星(8183) 信音(6126) 元太(8069) 冠軍(1806)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 遠百(2903) 亞泥(1102) 群創(3481) 日月光投控(3711)
新鉅科(3630) 康和證(6016) 金寶(2312) 長榮(2603) 榮運(2607)
東森(2614) 中鴻(2014) 原相(3227) 世界(5347) 群光(2385)
南帝(2108) 橋椿(2062) 台達電(2308) 耀勝(3207) 僑威(3078)
力特(3051) 中光電(5371) 國巨(2327) 蜜望實(8043) 天鈺(4961)
5.轉買為賣的股票：
網家(8044) 元大金(2885) 宏達電(2498) 工信(5521) 統振(6170)
大江(8436) 中美實(4702) 福邦證(6026) 創惟(6104) 聯詠(3034)
彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 中壽(2823) 宏遠證(6015)
聯發科(2454) 和桐(1714) 遠雄(5522) 基泰(2538) 晶豪科(3006)
穩懋(3105) 台玻(1802) 矽統(2363) 燦坤(2430) 環球晶(6488)
華泰(2329) 光罩(2338) 台燿(6274) 律勝(3354) 競國(6108)
宣德(5457) 萬泰科(6190) 鉅祥(2476) 錦明(3230) 旺矽(6223)
光寶科(2301) 台嘉碩(3221) 朋程(8255) 普誠(6129) 晶焱(6411)
禾瑞亞(3556) 廷鑫(2358)
6.賣超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 台新金(2887) 新光金(2888) 元大金(2885) 彰銀(2801)
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 台達電(2308) 智原(3035) 矽統(2363)
鉅祥(2476) 彩晶(6116) 晶豪科(3006) 元太(8069) 燦坤(2430)
傳產股：
台玻(1802) 長榮(2603) 新興(2605) 網家(8044) 中鴻(2014)
(時報資訊)