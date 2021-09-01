【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210831)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 中華電(2412) 國泰金(2882) 中信金(2891) 東捷(8064)
聯電(2303) 晟德(4123) 宜特(3289) 王道銀行(2897) 華南金(2880)
玉山金(2884) 遠傳(4904) 旺宏(2337) 愛之味(1217) 國光生(4142)
豐興(2015) 力麒(5512) 群聯(8299) 浩鼎(4174) 中環(2323)
廣明(6188)
2.連續買超四日的股票：
富邦金(2881) 中鋼(2002) 日盛金(5820) 仁寶(2324) 英業達(2356)
聯成(1313) 炎洲(4306) 中纖(1718) 台半(5425)
3.連續買超三日的股票：
鴻海(2317) 南亞(1303) 台泥(1101) 台灣高鐵(2633) 大國鋼(8415)
昇陽半導體(8028) 高技(5439) 合庫金(5880) 開發金(2883) 兆豐金(2886)
遠東銀(2845) 群益證(6005) 廣達(2382) 力成(6239) 台塑(1301)
台化(1326) 福懋(1434) 南紡(1440) 陽明(2609) 長榮航(2618)
台船(2208) 冠德(2520) 中工(2515) 類比科(3438) 鈺創(5351)
盛群(6202) 譜瑞-KY(4966) 昇達科(3491) 金像電(2368) 凱崴(5498)
禾昌(6158) 立敦(6175)
4.連續買超二日的股票：
富強鑫(6603) 第一金(2892) 中興電(1513) 同致(3552) 聯強(2347)
方土昶(6265) 中美晶(5483) 合晶(6182) 元晶(6443) 揚智(3041)
南茂(8150) 菱生(2369) 台橡(2103) 中探針(6217) 福華(8085)
力致(3483) 富旺(6219) 運錩(2069)
5.轉賣為買的股票：
可成(2474) 上海商銀(5876) 宏碁(2353) 潤泰新(9945) 晶宏(3141)
台揚(2314) 建錩(5014) 正德(2641) 光頡(3624) 台達化(1309)
神盾(6462) 漢磊(3707) 第一銅(2009) 台中銀(2812) 宏捷科(8086)
技嘉(2376) 精英(2331) 大同(2371) 智冠(5478) 台苯(1310)
美時(1795) 台聚(1304) 國喬(1312) 亞聚(1308) 新纖(1409)
華航(2610) 華榮(1608) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 燁輝(2023)
國際中橡(2104) 頎邦(6147) 大亞(1609) 台肥(1722) 茂迪(6244)
聯合再生(3576) 偉詮電(2436) 創意(3443) 榮剛(5009) 威剛(3260)
新麥(1580) 永豐餘(1907) 欣銓(3264) 東洋(4105) 至上(8112)
力旺(3529) 國統(8936) 富喬(1815) 德宏(5475) 建榮(5340)
良維(6290) 廣運(6125) 億光(2393) 久元(6261) 光洋科(1785)
國碩(2406) 九豪(6127) 信昌電(6173) 台康生技(6589) 春源(2010)
合一(4743)
6.買超前20名：
金融股：
玉山金(2884) 中信金(2891) 台中銀(2812) 華南金(2880) 開發金(2883)
國泰金(2882)
電子股：
聯電(2303) 台積電(2330) 中華電(2412) 旺宏(2337) 鴻海(2317)
仁寶(2324) 可成(2474)
傳產股：
中鋼(2002) 長榮航(2618) 華航(2610) 榮剛(5009) 大同(2371)
大成鋼(2027) 南亞(1303)
(時報資訊)