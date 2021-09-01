小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。投信「大撒幣」連買對象主要為電子族群的晶圓代工、封測、IC設計、手機零組件、電動車、ABF等；非電股則以金融股為大宗，輔以航運及鋼鐵指標股、原物料等；其中，聯電成為名副其實的「投信認養股」，投信自5日起連買19個交易日，買超張數高達4.18萬張，且期間經歷台股下殺逾千點也絲毫不手軟。

【1】季底作帳起跑 15檔獲投信力挺

台股8月在「連七紅」華麗收尾後，時序將邁入第三季季底，作帳行情預備衝！投信8月來對台股「不離不棄」買超61億元，加碼「寵兒」包括聯電、國泰金、永豐金等，15檔「投信力挺股」獲投信連買逾十日，成市場「吸金焦點」。

【2】半年報出爐 壽險股票未實現利得 逾3200億

據壽險公司半年報揭露，國內外股票及基金等權益型投資未實現利益，到6月底最多是富邦人壽逾1648億元，其次是國泰人壽848億元，南山人壽則以545億元排名第三。

【3】5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅

台股31日不甩MSCI季度調整賣壓，在瑞銀、大摩、美林、瑞士信貸及摩通五大外資搶補台積電逾2.46萬張的支撐下，股價神龍擺尾，終場上漲9元，股價收在當日最高點614元，貢獻大盤77點，帶動大盤逆轉翻紅，終場收漲93點，並留下影線177點，以17490點作收，成交值3451億元。

【4】上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍

上市櫃公司上半年認列大陸轉投資獲利約2685億元，年增逾五成；其中，鴻海以548億元遙遙領先第二名的南亞101.4億元，另台積電也直逼百億元收益居第三名；受到關注的是，塑化股上半年大陸收益傳捷報，光是台塑三寶就衝高至198億元，較去年同期翻了3.9倍。

【5】全球航運危機＋缺工 美假期旺季玩具恐缺貨

美國熱門玩具廠商近日相繼警告，受累於全球航運危機和缺工等因素，將使今秋假期購物季的玩具供應大受限制，零售架上可能出現缺貨情況。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意