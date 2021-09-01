【時報記者莊丙農台北報導】大亞(1609)集團旗下志光能源與8家銀行正式簽約，完成57億元聯合授信案。此案將成為全台最大規模漁電共生太陽能電廠，廠址位於台南市七股區，總裝置容量為120MW，落成啟用後不僅能帶動在地養殖漁業升級、優化土地利用模式，更推動了以綠能發電的新經濟型態。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生的新經濟優勢，亦符合政府目前太陽光電推動政策的趨勢。旗下大亞綠能科技所投資志光能源太陽能電廠將建置於台南市七股區三股子段，總面積約160公頃、總裝置容量為120MW，預計第一期85MW可於2022年底完工掛錶；而第二期35MW則於2023年完工掛錶，預估未來20年至少可創造30億度發電量，等同4110座大安森林公園的吸碳量，營收可望突破120億元。期盼透過養殖漁業場域與太陽能光電設備的共建，提升養殖生產環境，賦予土地利用多元性，並帶動能源分散供應。

這次由永豐銀行擔任管理銀行並邀集7家金融同業包括凱基銀行、元大銀行、王道銀行、台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行共同參與，聯貸資金將全數用於案場建置，獲得超額認購1.6倍，總金額達新台幣90億元。

2020年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案後，大亞集團持續關注合適案場，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量共計250MW，每年將貢獻15億的發電收入，共可供應9萬戶家庭1年所需用電。

(時報資訊)

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