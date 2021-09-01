時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 08/31 08/30 漲跌

10月RSS3 185.50 185.30 +0.20

10月RTSR20FOB 164.60 163.00 +1.60

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨 #SICOM

重要商品行情

（更新：2021/09/01）
紐約近月RBOB汽油
2.2826 -0.03
紐約近月輕質原油
68.50 -0.71
BDI綜合指數
4132 -103.00
紐約近月天然氣
4.377 +0.07
紐約近月黃金
1818.1 +5.90
日本近月RSS3橡膠
194.80 -0.20
倫敦三個月期銅
9520.00 +110.00
紐約近月棉花
93.91 -1.70
倫敦三個月期鎳
19547.00 +536.00
倫敦近月布蘭特
71.63 -1.78
芝加哥近月黃豆
1298.75 -6.00
芝加哥近月玉米
534 -6.25

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