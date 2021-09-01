【時報-台北電】週二(8/31)美國華爾街關注各項經濟數據，持續評估四級颶風「艾達」造成的破壞，標普500指數及那斯達克指數從歷史高位回落，科技股、能源股領跌之下，美股四大指數下跌，跌幅區間位於-0.83%至-0.04%。此外，台積電ADR上漲0.02%，聯電ADR上漲0.18%。
台股昨日早盤開低走低，盤中跌破季線，一度跌近190點，11點過後緩步回升，並於尾盤急拉收復季線，終場指數上漲93.77點，漲幅0.54%，收在17,490.29點，成交金額為3,388.34億元。三大法人合計買超256.8億元：外資買超242.61億元、投信買超1.03億元、自營商買超13.16億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
1.量能：價漲量增，後市價量不宜背離，方有利延續多頭格局。
2.均線：指數守穩季線，支撐為17,000點附近，壓力為17,650點附近。
3.技術指標：KD指標中K值進入超買區，留意回檔風險。
週二櫃買指數站上季線，尾盤收在214.02點，上漲0.44%，支撐為207點附近，壓力為220點附近。
台股昨日(8/31)早盤觀望氣息濃厚呈開低走低，盤中在權王台積電領軍下，指數止跌且上攻收復季線，由於MSCI調整權重，因此尾盤顯現大幅度價量波動。近期當沖警示新制生效(8/27)，使台股具有價漲量縮、追價力道不足現象，投資人需留意後續補量狀況，建議可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意鋼鐵、生技、MOSFET、自行車、金融等族群。(日盛投顧提供)
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