【時報-台北電】台指期週二上漲120點至17455點。價差方面，台指期逆價差縮至-35.29點，電子期逆價差縮至-2.29點，金融期逆價差擴至-10.97點。現貨部分，三大法人買超256.83億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加285口至-9690口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少134口至-19164口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2843口至-8804口。

週一聯準會主席鮑爾表示縮減購債但不急於升息的言論持續發酵，激勵科技股大漲，標普、那斯達克再寫歷史紀錄新高，道瓊下跌0.16%，標普500上漲0.43%，那指上漲0.9%，費半上漲0.29%。台股週二上下震盪劇烈，早盤賣壓出籠，最低一度下跌至17207.57點，所幸午盤後買盤承接力道強，最後一筆爆出大量，加權指數終場翻紅上漲0.54%，收17490點。

權值股來看，台積電尾盤強勢翻紅，上漲1.49%，收614元，聯電也翻紅小漲0.48%，收63.1元，電子股成交占比約52.3%，而航運股震盪走低，其中貨櫃三雄萬海、長榮、陽明皆收黑，成交占比降至約20%。

整體來看，台股均線呈黃金交叉，但仍需觀察成交量是否能放大跟上，此外也要留意縮減購債的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，投資人宜做好停損停利。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17400點，賣權未平倉最大量集中在11200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34升至1.39。VIX指數下跌0.3至19.16。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。(永豐期貨提供)

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