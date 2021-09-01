【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.1日隔夜美股，8月月線均漲的3大指數全都小跌作收。道瓊跌39.11點或0.11%，收35360.73點。那斯達克跌6.65點或0.04%收15259.24點。標普500跌6.11點或0.13%，收4522.68點。

2.美國6月房價年增幅創新高。美國房市持續強強滾，6月房價年增幅度創新高，因為房屋需求持續超過待售住宅數量，加上超低利率而不斷推高房價。

3.標普前八月漲2成，24年來最強。美股今年來銳不可擋，其中標普500指數周一（30日）再創新高，不僅月線可望拉出連七紅，年初以來累計漲幅更高達兩成，有望締造自1997年以來同期最佳表現。分析師表示，雖然過去績效無法保證未來表現，但就以往經驗看來，如此強勁表現仍有機會一路旺到年底。

4.供需失衡＋超低利，全球房市熱。全球房市強強滾，美國6月房價年增幅度創新高，因為房屋需求持續超過待售住宅數量，加上超低利率而不斷推高房價。亞太區房價上半年也漲不停，新加坡為區內最昂貴。

5.BERI投資環境評比，台灣蟬聯第4。美國商業環境風險評估公司（BERI）31日公布，2021年第二次（8月）「投資環境風險評估報告」指出，台灣投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名，與2021年第一次評估同名，總分61分，也與前次同分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

6.韓明年預算爆表狂舉債，604兆韓元創新高，債務占GDP比重突破50％。韓國政府周二（8月31日）公布總統文在寅五年任期最後一次年度預算案，明年預算支出將較今年增加8.3％，達到604.4兆韓元（約5,184億美元）的歷史新高紀錄，債務占國內生產毛額（GDP）比重也將突破50％，同創新高。

7.股神迎91歲，擁抱新經濟。在股神巴菲特於8月30日迎來91歲大壽的同時，他持續確保旗下投資公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）與潛在接班人能受惠於科技經濟，投資布局從原本清一色的舊經濟，改為一路加碼新經濟配置比重。柏克夏近年加碼蘋果等科技類股、投資新創公司與買回庫藏股，科技股比重已達45％。

8.韓國開先例！禁蘋果谷歌對APP商抽成。韓國國會31日通過一項法案，禁止蘋果App Store及谷歌Play應用程式商店利用市場地位強迫應用程式開發商分享30％營收，開創全球先例，日後可望吸引歐美各國政府效法。

9.Zoom財測蒙塵，股價重挫。視訊會議軟體商Zoom 30日（周一）盤後公布上季業績告捷，營收首度突破10億美元大關，儘管如此，由於營收創近年最低增幅、該公司同時警告視訊會議需求趨緩比預期更快、以及本季獲利財測遜於市場預估等消息打擊，周二股價摜破300美元支撐，暴跌16％。

10.全球航運危機＋缺工，美假期旺季玩具恐缺貨。美國熱門玩具廠商近日相繼警告，受累於全球航運危機和缺工等因素，將使今秋假期購物季的玩具供應大受限制，零售架上可能出現缺貨情況。

(時報資訊)