【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台股31日不甩MSCI季度調整賣壓，在瑞銀、大摩、美林、瑞士信貸及摩通五大外資搶補台積電逾2.46萬張的支撐下，股價神龍擺尾，終場上漲9元，股價收在當日最高點614元，貢獻大盤77點，帶動大盤逆轉翻紅，終場收漲93點，並留下影線177點，以17490點作收，成交值3451億元。

2.財長蘇建榮31日舉辦財政部中秋記者會，財政部本會期預計有五大減稅優惠將延長或擴大，包括當沖降稅延長3年、權證避險交易稅率降為千分之一、電動車免課牌照稅與減免貨物稅延長4年，另產創條例的智慧機械投資抵減將延長實施，估計短期年限1～2年為主。

3.國內首樁「金金併」正式啟動。日盛金控8月31日股東常會通過與富邦金合併案，會後同時改選董事，由富邦金拿下全數董事席次，正式取得日盛金實質經營權，富邦金後續預計現金增資500億元，在2022年第一季完成與日盛的金金併，屆時上市櫃金控將從15家變14家。

4.外電指出，眾所矚目的蘋果iPhone 13發表會有望於9月15日召開，包括Apple Watch S7等多項新品將於月底上市開賣，市場對其規格及價格討論度升溫，蘋概股業績也見成長，更有低軌衛星等新題材加入，大立光、金像電等16檔蘋概股閃閃發光。

5.鋼鐵龍頭中鋼配息0.3元，31日除息，股價一開盤就填息，高層對2021年下半年及2022年的鋼市審慎樂觀，吸引外資回流、睽違3個月再現大手筆，狂敲中鋼49,900張，簇擁股價上漲2.55％，並領鋼鐵人再扮台股要角，鋼鐵類股在上市櫃兩市場漲幅雙雙居冠，上市鋼鐵類股上漲1.66％，上櫃鋼鐵類股更大漲3.6％；族群中以春雨、運錩爆量衝漲停最為強勢。

6.泰豐經營權之爭前哨戰，市場派勝出！以南港輪胎為首的市場派，在31日泰豐的股東會上，透過表決，成功通過解任公司派支持的現任三席獨董，並擋下由公司派所提的現增案與私募案，在經營權大戰中取得首勝。

7.又有一家北部百貨集團投資台中喊卡！繼環球購物中心北屯投資案棄標之後，ATT吸引力集團布局烏日近8年的「ATT 4 FUN購物商場」也確定停止開發；ATT集團並已將逾1.5萬坪「購物專用區」土地委託普華國際不動產獨家代理標售，預計9/9公開招標，準備向國際連鎖零售集團招手。據悉，ATT集團當年以總價20.6億標得土地，近幾年搭上台中土地飆漲列車，目前土地市值初估在40-50億元間，若順利出售、處分利益翻倍可期！

8.台灣經濟研究院指出，Delta變種病毒讓全球產業供應鏈受到衝擊，導致2021年上半年製造業的各項指標增幅明顯縮水，反應最明顯的是電子零組件業的需求、原物料投入面等指標表現，7月電子業景氣燈號由代表繁榮的紅燈轉為持平的綠燈，整體製造業景氣雖維持在揚升的黃紅燈，信號值也較6月減少1.16分至16.52分。

9.壽險業2021年表現一枝獨秀。金管會8月31日公布，壽險業前七月累計稅前盈餘3,042億元，比去年同期成長102％以上，創壽險業近一甲子以來的全年稅前獲利新高。保險局副局長張玉煇分析，主要是壽險公司淨投資收益較去年同期增加1,728億元，推升獲利。

10.進入下半年，光磊各事業單位產能目前處於供不應求的狀態，有鑑於光磊客戶對產能的需求，光磊內部評估，2022年要滿足市場需求，至少還有30～45％的產能成長空間，因此董事會研議通過，斥資8億元擴產，相關投資細節出爐。

(時報資訊)

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