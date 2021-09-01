【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.772元兌一美元收市，升值4.1分，成交值為11.97億美元。

2.集中市場31日融資減為2682.34億元，融券增為495965張。

3.集中市場31日自營商買超13.16億元，投信買超0.41億元，外資買超250.50億元。

4.尼得科超眾拚擴產，董事長永井淳一表示，今、明兩年資本支出都會落在相對高檔，其中越南廠第一期工程已順利完工，今年下半年就會投產，明年營收占比拚二～三成。

5.電源管理IC廠矽力-KY 8月31日公告上半年財報，合併營收94.38億元，歸屬母公司稅後淨利25.14億元，每股淨利27.07元，同創歷史新高紀錄。

6.打線封裝廠菱生受惠於NOR Flash、微機電（MEMS）、微控制器（MCU）、電源管理IC及功率半導體等接單暢旺，7月合併營收6.99億元再創單月營收歷史新高，在手訂單來看營收將逐月創高到年底。

7.宏致8月31日舉行股東會，各項議案照案通過，展望後市公司表示，受惠於傳統旺季到來，各類產業包括工業、網通、汽車、消費性等需求都升溫，尤其網通、車用兩塊，客戶缺料狀況有較第二季紓緩，預期第三季維持穩健成長態勢，且下半年營運優於上半年看法不變。

8.中航31日召開股東會，通過配現金股利1.6元；總經理戴聖堅表示，散裝、貨櫃海運市場缺船短期不易解決，下半年旺季運價恐易漲難跌，散裝本業持續向好。

9.工業用縫紉機大廠高林股去年受疫情影響，每股虧損0.3元，31日股東會通過每股配現金0.2元，今年營運目標全球市占率提升至5％。拜大陸紡織成衣業復甦，在手訂單三～四個月，訂單能見度看到年底，今年上半年轉盈，全年營收及獲利均優於去年。

10.貿聯-KY 31日公布第二季財報，受惠於電動車、半導體設備、數據中心等產品需求強勁，帶動產品組合轉佳，無畏原材料（銅、塑料）、人工成本（馬來西亞封城）、IC短缺推升成本等影響，貿聯第二季逆勢繳出三率三升的表現。

11.雙鴻今年上半年毛利率因缺料及匯損影響，毛利率少見年減三個百分點，但隨著下半年營運好轉，董事長林育申在法說會上樂看，下半年毛利率會較上半年成長，就連明年，也還有二至三個百分點的成長空間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意