美國房市持續強強滾，6月房價年增幅度創新高，因為房屋需求持續超過待售住宅數量，加上超低利率而不斷推高房價。

據標普CoreLogic凱斯席勒評估全美各大都會區平均房價指數，6月份年增18.6％，高於5月的年增16.8％，為1987年開始推出該指數以來最大增幅。其中20大和10大都會區房價指數，分別年增19.1％和18.5％。

雖然凱斯席勒最新數據只顯示到6月的房價，但其他數據顯示美國7月房價持續大漲。

房地產網站Realtor.com指7月待售住宅中間價年增10.3％至38.5萬美元。全美不動產仲介協會（NAR）指7月成屋中間銷售價年增17.8％至近36萬美元。

(時報資訊)

#房價 #美國

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