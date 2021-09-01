【時報-台北電】櫃買中心2021年08月31日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日增加3.56億元，成為668.50億元，融券餘額較前一日增加2650張，成為106461張。(資料來源:櫃買中心)

(時報資訊)

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