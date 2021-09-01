美國總統拜登今天捍衛阿富汗撤軍決定表示，這是成功的行動，也是正確、明智的決定。世界正在改變，美國正面臨來自中國與俄羅斯的競爭與威脅，也遭逢網路攻擊與核擴散問題。

這是拜登在美軍昨天正式從阿富汗撤軍後首度公開發表演說。

在約半小時的演說中，拜登盡全力捍衛阿富汗撤軍行動，指稱這項行動取得「非凡成功」，歸功於美國軍方、外交人員與情報人員的技能、勇敢與無私的勇氣。

對於外界質疑訂定8月31日為最後撤離期限的決定，拜登反擊指出，這不是任意決定的期限，目的是在挽救美國人的生命。

他也表示，90%想離開阿富汗的美國人都能離開，美軍最終撤離約5500名美國人。對於仍滯留在當地的美國民眾，「沒有最後期限」，只要他們想離開，美國會致力協助他們離開阿富汗。

拜登也再度誓言，會持續追捕日前在喀布爾機場附近發動恐怖攻擊的「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K），「我們還沒完」，他誓言會採取「強硬、無情、有針對性且精準的戰略」。

拜登並警告，世界正在發生變化，美國正在面臨來自中國的激烈競爭與俄羅斯的多重挑戰，還遭逢網路攻擊與核擴散問題，美國可以同時做到打擊恐怖主義，因應現存並在未來將繼續存在的新威脅。

他表示，在這場競爭中，中國或俄羅斯最希望的莫過於美國在阿富汗深陷另一個10年困境。

拜登最後表示，拒絕再讓另一個世代的美國兒女參與這場早該結束的戰爭，撤軍是正確且明智的決定，是對美國最好的決定。（編輯：陳政一）1100901

(時報資訊)

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