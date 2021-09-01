美國才宣布完成自阿富汗撤軍，網路上就出現據說是「基地」恐怖組織已故創辦人賓拉登的私人安全首長哈克（Amin Al Haq）之影片。

據一些網路媒體30日報導，這段影片內容為哈克在塔利班人員護送下，10年來首度公開現身阿富汗，並受到人群歡迎。目前還不清楚影片是何時拍攝，但據說地點在南加哈（Nangarhar）省，也就是哈克家鄉，一處哨站。影片若屬實，將令人質疑塔利班與「基地」間的關係，以及塔利班是否再為該組織提供避風港。

2001-2002年間，哈克與賓拉登，還有其他「基地」高級成員先逃到東阿富汗的托拉波拉（Tora Bora）山洞區，再逃往巴基斯坦。2008年時，哈克在巴基斯坦拉合爾市被捕，但2011年又在狀況不明下獲釋，隨即從大眾眼前消失。現在還不清楚，這是不是他獲釋後第一次重返阿富汗，但顯然是他第一次公開現身。

現年61歲的哈克，又名穆罕默德．阿敏，《洛杉磯時報》指他是泌尿科醫生。哈克是基地組織「黑衛隊」安全協調員，該衛隊是負責保護賓拉登的菁英部隊。 他也被稱為賓拉登的保鏢。

儘管哈克和「基地」組織目前的關係並不明確，但從影片看來，塔利班顯然視他為十分重要的人物，只見他坐在裝甲休旅車中，由塔利班車隊護送。有趣的是，車隊中還有另一輛休旅車，上面似乎裝了天線陣列，或許能進行通訊，或是干擾遙控的爆炸裝置。

塔利班和極端組織「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）是死對頭，而南加哈省也是ISIS-K的大本營。塔利班這一陣子不斷公開信誓旦旦地表示，阿富汗新政府為獲取國際承認，不會窩藏「基地」成員。儘管狀況不明，但哈克重新在塔利班的保護下出現，讓人懷疑塔利班會不會遵守承諾，不提供恐怖分子避風港。

(時報資訊)