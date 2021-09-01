聯合國安理會30日就阿富汗問題決議草案進行表決。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後發言指出，阿富汗近期亂局和外國部隊倉促無序的撤出有直接關係，他宣稱，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始，「美澳濫殺平民，刑責絕不能一筆勾銷。」

　耿爽呼籲，有關國家應兌現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁；不能一邊聲稱支持阿富汗加快經濟社會發展，一邊卻扣押凍結阿富汗海外資產；更不能在阿製造巨大災難後一走了之，把責任推給阿鄰國和安理會。

　耿爽指出，外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳洲軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。

　他強調，中方一貫重視阿富汗打擊恐怖主義問題，強烈譴責近期發生在喀布爾的恐怖襲擊。此次襲擊再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。外國倉促撤軍很可能給各類阿境恐怖組織捲土重來提供可趁之機。

　耿爽表示，希望塔利班切實履行承諾，徹底切斷和一切恐怖組織的聯繫。各國應根據國際法和安理會決議，堅決打擊「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」等國際恐怖勢力。在反恐問題上絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性作法。

　此外，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會中表示，中方將繼續與阿富汗各方和國際社會保持密切溝通協調，為阿富汗恢復和平，重建經濟，打擊包括「東伊運」在內的一切恐怖組織及融入國際社會，提供力所能及的支持幫助。

(時報資訊)

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