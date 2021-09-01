美國國務卿布林肯8月30日表示，美國在阿富汗20年的軍事存在宣告結束，美國與阿富汗的外交新篇章已經開始。鑒於阿富汗的安全局勢，美國暫停在喀布爾的外交存在，同時組建新團隊管理外交事宜，包括領事事務和人道主義援助等，相關業務將轉移至卡達首都杜哈處理。

布林肯指出，自8月14日展開撤離阿富汗行動以來，已安全撤離超過12.3萬人，包括約6000名美國公民。目前仍有約100至200名美國公民滯留阿富汗，國務院正在確認人數，並保證根據個人意願幫助其撤離，與此同時，美國及盟國正在就重新開放喀布爾機場進行討論，塔利班也承諾會協調安全撤離工作。

布林肯還推文向塔利班施壓：「我們將要求塔利班履行承諾，（允許）外國公民、（合法）簽證持有人和處境危險的阿富汗人自由行動。」在最新推文中，布林肯表示，美國在阿富汗的行動將繼續，「我們對下一步做什麼有所計畫，而且將付諸行動」，塔利班要想獲得「任何的合法性和支持，都必須用行動爭取」。

塔利班發言人穆賈希德8月31日宣稱，「我們希望與美國和世界維持良好關係，我們希望阿富汗永遠不再被佔領，希望這個國家保持繁榮、自由，（希望它）是所有阿富汗人的家園，並由伊斯蘭統治。」

(時報資訊)