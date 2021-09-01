美國中央司令部司令麥肯錫將軍8月30日宣布，美國已完成從阿富汗撤軍，他並證實，美軍沒能帶走的許多飛機、裝甲車及反飛彈防禦系統，已經過「非軍事化」處理，使其無法再次使用。然而，美國前總統川普仍緊咬已落入塔利班手中的大量軍備問題，提議讓塔利班歸還，派兵運回或予以摧毀。

據麥肯錫指出，美軍摧毀的自家軍備包括73架飛機，並強調「這些飛機無法再次飛行」。《洛杉磯時報》記者則在推特上表示：「在美軍撤離結束後，塔利班戰士們衝進喀布爾國際機場，裝備美軍留下的武器、設備和制服。」

一名相關人士日前表示，儘管目前沒有確切數字，但據情報當局判斷，塔利班已控制了包括悍馬在內的2000多輛美軍裝甲車，以及包括UH-60「黑鷹」直升機在內的40多架飛機。

川普30日發表聲明稱，「應當要求把價值850億美元（約新台幣2.34兆元）的所有軍備歸還美國，一分不能少。如果不還，我們或應當訴諸武力取回，或者至少予以摧毀，灰飛煙滅。」

川普先前就曾批評拜登總統，未能在美軍撤離時設法帶走或銷毀先進武器，稱塔利班「現在有黑鷹直升機、陸軍坦克，世界上最好的（裝備）」，將會被俄羅斯和中國拿來研究，以便生產「廉價複製品」。他說，若他還在當總統，就定會撤出武器，並可能炸毀阿富汗的美軍基地。

自從8月15日塔利班重新進駐喀布爾後，便經常在各種照片中炫耀著各種美式武器和車輛，近日還公開試駕黑鷹直升機的影片，甚至出現以黑鷹吊著人在天空飛行的場景。社交媒體上有人直呼，塔利班已成為了唯一擁有空軍的極端組織。

不過，奪取飛機對塔利班來說可能是容易的，但是要操作和維護則很困難。美國有些專家認為，塔利班缺乏讓這些飛機可操作的專業能力，可能會先試圖迫使阿富汗的前空軍飛行員駕駛這些飛機。

(時報資訊)