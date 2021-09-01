最後一批美軍8月30日撤出阿富汗後，「撤軍之亂」引發的政治效應持續發酵。美國民主、共和兩黨國會議員齊聲炮轟總統拜登撤軍行動過於倉促，以致無法撤走所有美國公民及夥伴。最新民調也顯示，美國51％的受訪者表示不贊成拜登的撤軍方式，只有38％的人贊成。聲望受重創的拜登面對執政以來的最大危機，民主黨明年國會期中選舉選情恐受拖累。

挨批以投降方式 結束戰爭

前副總統錢尼之女、曾任聯邦眾議院共和黨黨團會議主席的麗茲．錢尼，發文痛批拜登政府「以投降的方式結束戰爭」，背叛了美國的盟友並壯大敵方的勢力，稱這不是結束戰爭，根本是打敗仗。

聯邦參議院外交關係委員會共和黨籍首席議員里契，指責拜登的撤軍行動造成慘重傷亡，顯示他無法保障美國人民的安全，恐怖主義在2001年911恐攻至今仍然存在，不可以也不應該相信塔利班會確保當地美國人或阿富汗夥伴的安全。

共和黨資深參議員羅姆尼表示，阿富汗當前的局勢是前總統川普及拜登可怕的決定所直接促成的結果，認為撤軍不等同戰爭完結，因為伊斯蘭極端分子會在當地重組勢力，威脅美國的安全。

川普指現政府官員蠢貨 由傻瓜領導

前總統川普不忘補刀，他接受媒體訪問時稱，「我們本可以保住性命，驕傲地離開。」他形容現政府成員為「蠢貨」，指這些人要為塔利班取得留在阿富汗的美國人名單負責。川普說：「再也不會有誰尊重我們，包括那些過去尊重我們的人。我們的國家正由傻瓜領導。」

不僅共和黨人罵聲連連，民主黨內也出現質疑拜登的聲音，包括眾議員兼中央情報局前官員斯潘伯格和聯邦參議員瑪斯托。他們都認為撤軍過急，曾要求拜登將撤軍期限延後。聯邦參議院外交關係委員會主席梅南德茲批評拜登政府與塔利班合作，且撤軍計畫有缺陷。

路透與益普索集團（Ipsos）30日公布的最新民調顯示，不到40％美國人認同拜登對美軍撤離阿富汗的處理方式，四分之三的人希望美軍在所有美國公民安全離開阿富汗後才撤走。這項8月27日至30日進行的全美調查顯示，49％受訪者認為美軍應該留在阿富汗，直到所有美國公民及盟友完成撤離，25％認為至少要留到所有美國公民離開後才撤軍。

選911前撤軍 反弄巧成拙

分析指出，拜登沒掌握充分情報，欠缺周密計畫及穩當的執行方案。拜登政府刻意選在911恐攻20周年前夕撤軍，吸引全球目光，而不是選在塔利班傳統的戰鬥季節結束後，從而讓塔利班迅速填補撤軍後的真空，因此備受爭議。有觀察家認為，拜登仍可透過與塔利班協商解決危機，紓解執政團隊犯錯而承受的政治壓力。

(時報資訊)