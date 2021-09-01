專騙老人積蓄的「台灣巴菲特」周瑞慶組詐騙集團吸金41億元，一審依違反銀行法等罪重判17年，罰金9億元。高雄高分院昨日宣判，周瑞慶改判15年6月，罰金降為5億元，可易服勞役3年，未扣案犯罪所得20億元需發還被害人。

該案一審開庭時，數十名被害人一度擠爆法庭，二審屢屢可見被害人不分男女聲嘶力竭控訴周男劣行，希望法官主持正義。

二審認為，原審未考量周男已認罪，沒收部分也未扣除支付投資人的本金、獲利及其他共犯報酬，直接就投資金額41億餘元宣告沒收尚有不妥，因而改判周男15年6月，其餘成員改判1年10月至9年6月不等刑期。

周男自稱「台灣巴菲特」，2014年夥同共犯開設「圓富科技公司」，以「合夥金」名義對外吸金7800萬元。為擴大吸金規模，周男建構「億圓富集團」，改名「陳子龍」，謊稱自己是成大電機研究所碩士，自任億圓富集團總裁。

2015年周男將另外成立的圓富資產公司改名為「千鼎資產管理公司」吸金，宣傳每單位投資額5萬元、投資期限2年方案，主打投資期間每月可領2％顧問、車馬費，保證年獲利24％吸引民眾上鉤，2016年更以「巨富景控股公司」名義對外吸金38億元。

檢調統計，周男等人自2013年8月起至2016年12月止一共吸金高達41億餘元，數十名菜籃族血本無歸，自救會300多人至少共被騙3億元。

(時報資訊)