因應9月開學通學族及上班通勤族的需求，桃園捷運公司將於9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」，民眾以5折價格就可買到5日通勤票卡，並加碼贈送2天免費搭乘，讓購買的乘客享有連續7天不限次數搭乘的超值優惠。

隨疫情趨緩，國內逐步恢復正常上班，9月更迎來各校開學，讓通勤、通學需求隨之提升，桃捷公司自9月6日起至12月5日止將推出「5天通勤優惠票專案」，讓購買5天通勤優惠票的乘客不僅享有5折優惠，更加碼贈送2天免費搭乘。

關於通勤優惠票專案，桃捷公司提醒，乘客須於購買前先設定欲搭乘捷運站的起迄點，再依路程計算價格、以5折購買通勤優惠票，乘客取得票卡後連續7天內於「起迄站間」可不限次數搭乘區間捷運，並非購買5天通勤優惠票後可使用票卡抵桃捷各站。

桃捷公司說明，妥善運用優惠票，搭愈多就可賺愈多，如以旅客從A8長庚醫院站至A1台北車站為例，單程票為70元，1天來回需140元，但以優惠票專案購買1周花費僅需350元，如1周每天搭乘2趟，則平均單趟費用僅25元，相當於原價3.5折，比客運還便宜，且不到30分鐘即可抵台北車站，優惠票不僅省錢也省時。

桃捷公司表示，截至2021年8月底全線總累積運量已突破9540萬人次，為鼓勵更多通勤、通學族、休閒觀光旅客搭乘體驗機場捷運的便利性，將陸續推出多元優惠方案，培養民眾搭乘大眾運輸工具習慣。為加強防疫，桃園捷運已完成醫療級長效型消毒作業，且每天清消，民眾可安心搭乘。

(時報資訊)