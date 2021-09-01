又漲了。中油今起調漲電業用戶天然氣價3％，其他民生與工業用戶考量COVID-19疫情影響，暫不調整。這是電業連續3月被漲價，累積漲幅近9％。由於電價審議會本月要審核台電電價調整方案，助長10月電價調升壓力。

原本天氣氣價依公式，除非報請上級機關同意，否則單次漲幅上限只有3％，不可連續3個月調整。不過中油這次卻是連三月調電業氣價，顯不符規定。對此中油解釋，有跟經濟部報告氣價成本，獲得同意，所以是符合機制規定。

中油漲價後，台電與民營電廠使用燃氣發電業者每度購氣價升到9.06元。從6月開始，電業天然氣即漲價，每次3％左右，合計漲幅9％，如從1月算起，每度調高快1.5元。

可是即使漲9％，中油也沒有開心，因為這漲幅遠不及國際購氣的60％漲幅。中油表示，原本夏季是天然氣淡季，可是因為去年德州風暴電力系統垮掉，造成電力用戶大搶天然氣，國際售價因此居高不下。而疫情影響，又無法調升工業與民生用戶，只能從電業調整，不過漲幅太小，不敷成本。

因此可預期10月電業天然氣成本可能續升，墊高發電成本。對於中油持續調氣價，是否影響10月電價漲幅？台電表示財務壓力提高，只能說台電須忠實反映成本。下月要不要漲，會由電價審議會委員決定。

(時報資訊)