外國原廠跨海提告台廠，催生維修免責條款加速立法，智財局昨以修法將背離政府「創新立國」政策，恐引發低價傾銷，國內機車業者也不支持為由反對，遭與會學者以德國、新加坡沒有不創新的問題、「沒人討論機車、此案僅針對汽車」打臉，相當尷尬。

維修免責條款昨日舉辦立法公聽會，與會學者與產業代表多表贊同，認為這項修法就是在汽車原、副廠零件充分競爭下，給予消費者自由選擇機會，且隨各國逐漸重視，美國、德國相繼立法，台灣有必要加速推動。

立委邱議瑩、邱志偉、何欣純認為，維修免責著重消費者權益，還給消費者自由選擇原廠或副廠零件空間，修法將兼顧產業發展及符合國際趨勢。立委蔡易餘則拋出，縮短專利保護期的修法方向，藉此取得各界共識。

智財局獨排眾議，表示維修免責條款會引發架空設計專利保護，屆時外商對於來台投資可能卻步。為力抗此案，智財局還拉機車業者當擋箭牌，表示一旦開放，大陸及東南亞副廠零件勢必傾銷，國內機車業者均反對。

智財局說法引發現場炮轟，陽明交通大學科技法律學院教授劉尚志回嗆，沒有人在討論機車，修法僅針對汽車，台灣最強的就是汽車零件，保護產業是天經地義，並以要當全球智財樞紐的新加坡為例，設計涉及新車都沒有給智財權，難道「新加坡有問題嗎？」

律師王雅泠也說，修法並不是要替副廠零件開專用道，也沒有要摒棄專利權，歐盟也都說過「對創新研發的抑制是微小的」，且免責範圍是針對「恢復原有外觀」為目的者，不是沒有針對所有零件，範圍沒有那麼大。

虎山實業總經理陳映志強調，台廠呼應政府政策返台投資，應有足夠法律保障，專利法立法目的是促進產業發展，但我國汽車零件設計專利保護的既得利益者是外國廠商，不修法無異自縛手腳，衝擊15萬個家庭生計。

(時報資訊)