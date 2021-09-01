為了衝刺數位五倍券，以台灣Pay綁定五倍券，財政部與公股銀行規畫誘人的加碼回饋金最高800元。值得注意的是，這次台灣Pay綁定五倍券有兩項新措施，民眾得想清楚再綁定。其一是設置了「禁止跳車」機制，也就是個人綁定之後就不能夠反悔；其次是可以共同綁定，家人的五倍券都可以綁定在台灣Pay上，有1星期的反悔期。

台灣Pay綁定五倍券已經有大致的優惠方案出爐，八大公股銀共計有33萬名消費者，可以享受800元的加碼回饋金；17萬名可以享受500元的加碼回饋金；即使50萬名之後，財金公司回饋300元；以及這次還是有首刷禮100元。

財政部發現，去年很多民眾原先三倍券綁定台灣Pay之後，後面又發現紙本可能更多優惠，後悔了改領紙本。

財政部部長蘇建榮表示，這次五倍券有「識別標誌」形同紙本，所以綁定台灣Pay後，設置「禁止跳車」機制，也就是綁定了之後就不能夠後悔、改換成紙本。

有別於三倍券，五倍券可以共同綁定，也就是家人的五倍券也可以綁在同一個帳戶之中，但是家人可以在1星期之內反悔，本人卻不可以。

去年三倍券綁定台灣Pay，僅只有16萬戶；財政部衝刺目標希望可以達到70萬人；八大公股銀與財金公司的行銷預算將上看4.5億元。

為刺激數位五倍券綁定台灣Pay，各行庫也都卯足勁推好康，土銀董事長謝娟娟表示，新推出的「麟洋羽球認同卡」，發行時間跟五倍券剛好吻合，特別推出新戶綁五倍券，有機會跟王齊麟、李洋2位金牌選手用餐。

合作金庫銀行則是攜手萬事達卡組織推出「合庫i運動卡」，並且由世界球后戴資穎領軍，包括林昀儒、鄭怡靜、莊智淵、陳建安、周天成、王子維等7位在國際賽事奪牌及表現傑出的選手為i運動卡站台，合庫承諾從每筆刷卡消費金額中提撥0.25％做為回饋國內體育發展基金。

(時報資訊)