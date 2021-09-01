輪胎大廠泰豐昨天召開股東會，與南港輪胎間的經營權爭奪戰正面對決，泰豐公司派提案解任南港代表人趙國帥董事職務，遭到南港以過半得票率封殺，10月15日泰豐將召開臨時股東會全面改選董監，變天幾成定局。

泰豐昨天股東會出席率93.58％，公司派與大股東南港領銜的市場派都「甲級動員」，戰況膠著。泰豐提案解任趙國帥職務，公司派投出的贊同權數為48.13％，輸給市場派投出的不同意權數則占50.15％，差距僅2個百分點。

南港也非省油的燈，提案解任代表公司派的3席獨立董事，挾權數過半優勢，順利解任獨立董事李天祥、左偉莉與周倖如等三人，贊成權數均為50.19％，反對權數為48.09％。

公司派背水一戰，原本希望透過私募與現增案稀釋市場派股權，無奈也被封殺，兩案反對權數都超過5成。不過臨時動議時，南港原本想提案禁止今年底前以任何形式處分中壢廠，被律師以程序不符剔退，經主席裁示不成案。

業界認為，雙方得票權數是五五波，差距甚至只有2個百分點，南港贏得算是驚險，但畢竟「多一票也是贏」，歷經此役，已確認南港可掌握的股權過半，10月全面改選董事，基本上是勝券在握，將提前吹起變天序曲。

南港若能順利入主泰豐，最受關注的就是泰豐中壢廠的兩筆土地，其中一塊因桃園捷運將通過設站，又被規畫為住宅區，未來前景相當樂觀，這也是南港投入主因，若10月改選能取得多數席次，這筆投資就算回本。

昨日股東會上，市場派也發言質疑公司派為何急著出售中壢廠土地，不過泰豐強調，相關出售案皆審慎進行，也不影響營運，惟因為法院裁定假處分，出售案暫時擱置，但土地被假處份後，恐影響中長期資金運用。

泰豐強調，去年底美國商務部對台灣輪胎業者課徵最高98.44％的反傾銷稅率，出口競爭力大受影響，為降低生產成本，才會讓中壢廠與桃科廠整併，並啟動資產活化。

(時報資訊)

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