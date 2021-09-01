扶持產業、活絡股巿，財政部下半年研議推動五大減稅或延長優惠方案，包含當沖降稅、權證避險降稅、電動車免使用牌照稅、減免貨物稅及智慧機械投資抵減等案。

這5大減稅案中，有4大減稅優惠措施即將在今年底到期，財政部評估是否延長包含當沖降稅、電動車免使用牌照稅、減免貨物稅以及智慧機械投資抵減；其中，當沖交易稅千分之3降至千分之1.5，行政院已經拍板延長3年，預計至2024年12月31日止。

權證避險降稅尚未拍板

財政部長蘇建榮昨日主持財政部中秋記者會。對於券商爭取已久的權證避險交易稅從千分之3降至千分之1的優惠措施，財政部已將修正法規、送至行政院討論。惟因行政院近期事務繁忙，至今在尚未拍板，該降稅優惠也需經立院審議，財政部官員表示，立委可能會希望與當沖降稅一起審查。

為了完善權證交易環境，財政部今年7月與券商開會，希望在降稅的同時，券商也能夠建立監督機制，預計在10月時提出相關的配套措施。

電動車福利延至2025年

2大電動車的優惠福利也將到期，包含免使用牌照稅和貨物稅減免，目前財政部擬皆延長4年。首先，財政部已經修正《使用牌照稅法》延長電動車免使用牌照稅措施至2025年12月31日止，並送行政院。

電動車貨物稅140萬元以下免徵、僅課徵超過140萬元以上的部分，同樣今年底到期，經濟部建議再延長4年，並已提出稅式支出，財政部透露，報告仍須修正，原則上同意再延長4年。

智慧機械投抵考量公平

《產業創新條例》中，企業投資智慧機械抵減營所稅優惠，企業表達因為碰到疫情，許多投資案延後，希望這項優惠可以延長。財政部表達立場，希望即使要延也不宜太長，要衡酌合理性、公平性等。蘇建榮則表示，目前還在跟經濟部協商中，修正草案出爐後須送行政院審查。

展望今年稅收表現，蘇建榮表示，在上半年經濟成長率佳、出口暢旺下，預估全年實徵淨額可望超過預算數（超徵），擺脫去年短徵陰霾，至於超出預算數多少？蘇建榮表示，要看下半年實際稅收情形。

(時報資訊)