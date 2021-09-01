永豐銀行推出換匯優利定存優惠，全客群享5外幣7天期年息9.9％，幣倍卡友再享獨家加碼1％，達10.9％，助客戶短期資金效益最佳化。永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，「換匯優利定存」結合外幣線上換匯與定存功能一次到位，即日起至9月30日，推出換匯優利定存「外幣夏令盈」活動，客戶可使用包括新台幣在內的14種貨幣，線上直接兌換美元、歐元、人民幣、日圓及澳幣等5種外幣，最低百元即可起存。

吳建毅指出，此活動讓民眾體驗便利的「零接觸」數位金融服務，全客群享5外幣7天期年息9.9％，幣倍卡友再享獨家加碼1％，最高達10.9％年息優利，以美元為例，換匯優惠利息等同減5.9分。

永豐銀同步提供美元一個月期年息1.8％優利供民眾選擇；期滿後可再搭配「美人雙幣」6個月定存優利年息－美元0.3％、人民幣2.3％，單筆或單日最高為等值新台幣50萬元，若有新臺幣50萬元以上大額交易需求，同步開放分行臨櫃辦理。

永豐獨家回饋幣倍卡友，除了提供卡友換匯優利定存加碼1％的尊榮禮遇，更結合永豐數位帳戶用戶以「幣倍卡」綁定行動支付或進行海外消費，享行動支付最高6％、國外消費（含網購）最高7％；於「豐城海外村」消費海外嚴選商家，最高享17.5％回饋。

(時報資訊)