勤業眾信聯合會計師事務所昨(31)日宣布,獲得Euromoney旗下《國際稅務評論》(International Tax Review, ITR)評選為2021年「台灣最佳稅務服務事務所」。除了台灣之外,Deloitte在香港、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭及越南等地,也獲頒年度最佳稅務服務事務所獎;整體而言,Deloitte亞太區(Deloitte Asia Pacific)一舉拿下2021年亞太區「年度最佳稅務服務事務所」、「年度最佳稅務制度事務所」(Tax Policy Firm of the year)、「年度最佳稅務科技事務所」(Tax Technology Provider of the year)、「年度最佳多元化事務所」(Diversity and Inclusion Firm of the year)等四大獎肯定。

《國際稅務評論》(ITR)研究團隊負責人John Harrison表示,2021年是具挑戰的一年,全球受新冠疫情(Covid-19)影響,稅務專業人士除了須適應新的工作形式外,亦須竭盡所能協助企業度過難關。ITR研究團隊觀察,Deloitte在稅務、間接稅、移轉訂價、行政救濟和稅法遵循之專案,具影響力、掌握複雜性及開創性,成功勝出。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示,儘管疫情與貿易戰等黑天鵝為全球經濟發展帶來不小的衝擊,但稅務改革的腳步並沒有為此停歇。台灣計畫實施的「受控外國企業制度」(CFC)與財政部密切關注的全球最低稅負制(Pillar 2),預計將會改變許多企業的投資架構及營運模式。隨著稅務新制度的施行,勤業眾信將與各會員事務所合作,結合專業智識與各地實務經驗,為企業提供多面向的跨境稅務解決方案。

(時報資訊)