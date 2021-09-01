勤業眾信聯合會計師事務所昨（31）日宣布，獲得Euromoney旗下《國際稅務評論》（International Tax Review, ITR）評選為2021年「台灣最佳稅務服務事務所」。除了台灣之外，Deloitte在香港、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭及越南等地，也獲頒年度最佳稅務服務事務所獎；整體而言，Deloitte亞太區（Deloitte Asia Pacific）一舉拿下2021年亞太區「年度最佳稅務服務事務所」、「年度最佳稅務制度事務所」（Tax Policy Firm of the year）、「年度最佳稅務科技事務所」（Tax Technology Provider of the year）、「年度最佳多元化事務所」（Diversity and Inclusion Firm of the year）等四大獎肯定。

《國際稅務評論》（ITR）研究團隊負責人John Harrison表示，2021年是具挑戰的一年，全球受新冠疫情（Covid-19）影響，稅務專業人士除了須適應新的工作形式外，亦須竭盡所能協助企業度過難關。ITR研究團隊觀察，Deloitte在稅務、間接稅、移轉訂價、行政救濟和稅法遵循之專案，具影響力、掌握複雜性及開創性，成功勝出。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，儘管疫情與貿易戰等黑天鵝為全球經濟發展帶來不小的衝擊，但稅務改革的腳步並沒有為此停歇。台灣計畫實施的「受控外國企業制度」（CFC）與財政部密切關注的全球最低稅負制（Pillar 2），預計將會改變許多企業的投資架構及營運模式。隨著稅務新制度的施行，勤業眾信將與各會員事務所合作，結合專業智識與各地實務經驗，為企業提供多面向的跨境稅務解決方案。

(時報資訊)