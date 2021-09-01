近期世界各國針對碳排放、乾淨能源兩項議題皆訂下明確的改善時程表，美國總統拜登也喊出四年將投入2兆美元於環保能源領域，掀起綠色經濟的龐大商機，激勵ESG相關基金大幅成長。

凱基證券表示，根據統計今年上半年新興市場企業ESG主題債券發債量達510億美元，遠超過2020年發行總量的360億美元，企業永續與利益共存的ESG機制已成為市場投資新趨勢，加上下半年隨著QE減縮逐漸明朗，長線投資人可布局具ESG題材的新興市場企業債，讓投資既能幫助改善環境，還跟上新一波綠色商機熱潮。

凱基證券指出，近年ESG、綠色、永續概念廣為全球國家政府接受，進而帶動全球各國紛紛響應，包含西班牙、中國、日本、澳洲、南非等地區，可望驅使再生能源的龐大商機，激勵ESG相關基金成為話題。

而擁有ESG概念的綠色企業，在投資及收益上的表現也相對一般企業優秀許多，因除了對環境更友善、更環保，在財務上也更透明。以摩根士丹利資本國際世界指數（MSCI ACWI Index）成分股為例，近七年ESG評分前1/3的企業獲利成長平均為2.89％、ESG評分居末1/3企業的平均獲利卻呈現-9.22％的表現，顯示ESG在投資的重要性不言而喻。

另外，下半年QE退場訊號逐漸明朗，凱基證券也提醒，若擔心市場出現大幅波動，長線投資人不妨趁勢布局新興市場債券，因根據歷史經驗，前次QE退場時，新興市場企業債券短期雖呈現震盪，但長期仍屬於多頭格局，在實際退場階段報酬率甚至達5％，顯示具長線投資價值。而以JP摩根債券指數來看，目前新興市場高收益企業債年收益率約5.35％，新興市場投資級企業債年收益率約2.78％，皆相較成熟市場同類型債券來的高，在全球利率仍低的環境下，新興市場債券有機會獲取較佳的收益率。

(時報資訊)