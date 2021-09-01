國立陽明交通大學首創產學創新研究學院，因應下世代半導體、人工智慧、量子運算、物聯網與寬頻通訊之前瞻技術與應用日新月異之發展趨勢，特別設立前瞻半導體研究所（學院）及智能系統研究所（學院），目前積極投入與參與的合作企業有台積電、鴻海、緯創、力積電、研華、聯發科及聯詠等多家國際領導公司。

陽明交大林奇宏校長表示，陽明交大過去成功培育國內半導體與資通訊領域菁英，打造台灣高科技產業根基，引領台灣相關產業與經濟起飛。而近年高科技產業面臨有史以來最嚴重的人才荒，透過陽明交大創新研究院的成立，與相關領頭業者積極合作，加速培育更多本土高科技產業菁英人才。

陽明交大產學創新研究學院邀請多位全球卓越學者與專家共襄盛舉，由前台積電技術長，同時也是陽明交大國際半導體產業學院講座教授孫元成擔任創新研究院總院長、唐震寰教授擔任共同總院長兼智能系統研究院院長、張翼教授擔任前瞻半導體研究院院長、美國加州大學柏克萊分校前台積電傑出講座教授胡正明院士擔任榮譽總院長、前校長張懋中院士擔任總院諮詢委員會召集人，及芝加哥伊利諾大學講座教授俞士綸教授擔任智能系統學院榮譽院長。

透過策略規畫以及創新編組運作，建立與產業長期且深化的合作夥伴關係，系統化加強產業界與學術界之連結，有效發揮槓桿作用，價值導向的產學創新研究學院，將符合企業需求、引領國家產業升級，同時將陽明交大打造為一個具全球競爭力的價值型偉大大學。

(時報資訊)