投資人持續關注美聯準會（Fed）縮減購債進度，7月聯準會會議紀要與上周末剛束的Jackson Hole全球央行年會，針對減碼購債議題皆提及，目前美國經濟已經達到通膨目標，但是充分就業尚未達到「實質進展」目標，永豐投信指出，市場對於QE Tapering節奏已有充分預期，全球股市震盪後回緩，年底消費動能啟動，美科技成長股再衝高可期。

永豐投信新金融商品部副總經理林永祥表示，聯準會持續與市場溝通縮表時程，市場已提前反應，短線資金波動，投資人無需過度擔憂，回顧2013年聯準會討論縮減購債期間，在聯準會討論縮減購債的初期，全球股市出現比較明顯的震盪，新興市場震盪幅度遠大於美股，當市場進入縮減購債後期，美股止跌反彈力道更大於新興市場，建議投資人應趁聯準會持續與市場溝通縮表，股市出現震盪之際，掌握回檔布局機會。

永豐投信指出，近月美、中、台的製造業指數走勢分歧，儘管中國出現需求放緩，新訂單指數下行現象，台灣整體指數仍在高檔波動，美國客戶端存貨指數持續探底，從製造業循環觀察，美國終端需求仍強勁，製造業至年底續強無虞。

林永祥進一步說明，美國經濟正從擴張初期過渡到中期階段，整體景氣至年底仍呈現向上趨勢，歷史經驗顯示，在過渡階段，股市出現盤整為正常現象，然在穩健的基本面支持下，即使股市遭逢短線震盪，也無礙成中長線多頭行情，市場波動反而創造更具吸引力的進場機會，成長型科技股表現更值得期待。

永豐美國科技ETF（00886）基金追蹤NYSE美國創新科技指數成分股投資，涵蓋題材多元，除了鎖定美國尖端科技標的 FAANG 之外，也納入創新醫療、雲端運算、電動車等概念，今年來類股輪動加快，創新科技產業長期結構成長趨勢不變下，值得中長期持有。

(時報資訊)