根據最新「2021施羅德全球投資人大調查」調查結果，去年爆發的新冠疫情，明顯改變了全球投資人理財行為。以台灣為例，有高達85％的投資人表示在2020年、也就是新冠疫情的當口，依照計畫或甚至比原訂計畫儲蓄更多，高於全球（79％）與亞洲（80％），主因來自減少非必需性消費。

解封後也同樣影響投資人的儲蓄和投資行為。38％的台灣投資人認為他們將會儲蓄更多，而有44％的人偏好低風險標的。但另一方面，新冠疫情促使各國央行壓低利率救市，利率降到史上新低，也進一步影響投資人，為了追求報酬率，台灣投資人也表達未來一年偏好更高風險的標的（68％）。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。議題涵蓋投資人行為、退休、永續投資等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

值得注意的是，施羅德每年調查台灣投資人預期未來五年的平均年化報酬率，今年再度創下新高，從去年的14％，增加到今年14.5％，同樣高於全球平均（11.3％）、亞洲平均（12.3％）。

從調查當中也看到，台灣投資人在偏好投資低風險標的同時，也希望以高風險標的追求報酬率。施羅德投信建議，要能兼顧兩者且控制風險，不妨考慮全球分散配置的環球型多元資產基金。

(時報資訊)