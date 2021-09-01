退休理財成近年來熱門理財話題，也讓「開放勞退自選」及「可攜式勞退自提自選帳戶」議題持續被討論及關注。以當前制度來看，儘管勞退帳戶的投資報酬享銀行二年期定存利率的最低保證收益，但勞工無法依個人狀況及風險偏好來選擇投資標的，連帶影響自提意願。

信託公會理事長雷仲達表示，勞退新制自2005年7月1日施行以來，勞工自提的比率普遍不高，統計至2021年6月底，勞退自提勞工達77.76萬餘人，仍僅約有10.96％勞工自提勞退金，顯示勞工對退休保障意識抬頭，但整體比例仍有很大的成長空間。

目前台灣就有退休金自選平台的成功案例可作為參考，私校退撫儲金是台灣第一個公辦民營的退休金制度，也是當前唯一的退休自選平台，在台灣退休領域立下多項標竿，提供保守型、穩健型、積極型三種投資組合以及人生周期組合，群益投信自2017年起由擔任專業投資顧問，提供帳戶標的配置之建議，是私校退撫儲金自主投資平台成立以來任期最長的顧問。截至今年7月底止，保守型績效為11.76％、穩健型為38.51％、積極型為49.28％，中長期績效穩健增長。有鑑於此，近年來許多專家學者持續推動開放「勞退自選機制」，希望開放勞工自選投資標的，並鼓勵提高自提比率，為退休金累積帶來更多彈性與效益。

群益投信總經理陳明輝表示，協助國人實現財務幸福，群益投信除了積極擔任各類退休金及福儲信託之投資顧問外，也逐步建置完整的產品工具及投資機制，提供廣大勞工針對退休金缺口自行準備，提前立穩退休第三支柱，提高晚的生活品質。

為能協助廣大勞工做好勞退自選，金融業陸續響應動員，信託公會也開始預做準備，讓勞工退休金自選投資方案可以金錢信託為架構，由銀行或證券商擔任勞退金自主投資架構的受託機構。

(時報資訊)